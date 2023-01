La cara que puso Mike Bahía mientras estaba “leyendo a los nuevos pretendientes” de Greeicy Rendón

La reacción del artista se da a conocer menos de dos días después de que la pareja salió a desmentir los rumores sobre el fin de su relación.

Sin lugar a dudas, uno de los tópicos de conversación del anterior fin de semana fue el de la supuesta terminación entre Mike Bahía y Greeicy Rendón, artistas nacidos en Cali.

Todo inició con un regalo que Mike le mandó a Greeicy con un mensaje de “Lo siento” en una carta, lo que puso a pensar a sus fanáticos en que la relación entre ambos no iba para nada bien.

¿Hizo algo malo? Greeicy Rendón y el tierno regalo que le habría dado Mike Bahía con un “Lo siento” Posteriormente, Greeicy subió un video en su cuenta de Instagram en el que, con los ojos aguados, entona la canción "Si tu amor no vuelve", situación que alimentó muchísimo más los rumores del fin de la relación.

Con el ojo aguado, Greeicy canta ‘Si tu amor no vuelve’ y alimenta rumor de rompimiento con Mike Después de tantas especulaciones, ambos artistas salieron al paso y desmintieron su ruptura. Además, aprovecharon para anunciar su gira musical juntos.

Greeicy Rendón y Mike Bahía le salen al paso a los rumores y desmienten que hayan terminado La situación anteriormente descrita fue la oportunidad que tanto estaban esperando los pretendientes de Greeicy Rendón, para echarle los perros, pues todo apuntaba a que estaba soltera.



Después de leer todos los comentarios que le llegaron a la artista, Mike subió una fotografía a su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Yo, el domingo pasado, leyendo los nuevos pretendientes de lo mío. 'Toro por nara'”.

Con esta publicación, Mike demuestra que está en el mejor momento con Greeicy, tanto en lo emocional como en lo laboral.