La casualidad que convirtió a Jashlem, un joven cucuteño, en modelo de las más importantes pasarelas

"Un sueño", así califica Jean Carlo León, más conocido como Jashlem en las redes sociales, el momento que está viviendo a sus 27 años. Por una casualidad -y un talento innato- terminó siendo uno de los modelos de importantes marcas de lujo a nivel internacional.



León vivía en una barrio popular de Cúcuta, donde disfrutaba de jugar fútbol en las calles y pasear con sus amigos. Sin embargo, desde pequeño, su amor por la moda estaba creciendo.

"Cuando estaba chiquito no tenía muchas cosas que ponerme y fue como que ‘cuando sea grande voy a tener unas chaquetas para todos los días, unos zapatos para todos los días’, y así fue creciendo el amor por la ropa", reveló en diálogo con Noticias Caracol.

El sueño estaba latente, pero entró a la universidad a estudiar una Ingeniería. "Consumía el tiempo que me quedaba en redes y veía a los creadores de contenido de ese momento, videos de ese momento", así recuerda Jashlem lo que lo motivó a crear contenido.



Se dio a conocer en las redes con videos graciosos. Su naturalidad atrapó a millones de seguidores, más de 27 en TikTok, y gracias a eso fue contactado por DSQUARE, una reconocida marca de lujo de Milán.

Lo invitaron a un evento, como influenciador. Sin embargo, cuando los diseñadores lo conocieron, vieron en él a todo un modelo. "Ellos preguntaron por mí, que si era modelo, les dijeron que no, que era de redes, me preguntaron si quería caminar. Me pusieron la ropa, me pidieron caminar, caminé y dijeron 'ok, estás dentro'", contó.

Tras su primera pasarela, firmas como Hugo Boss, Prada, Gucci, Dior, Ferrari, entre otras, se han interesado en Jashlem para que luzca sus prendas.



Ahora, eso que parecía un sueño de niño, para Jean Carlo León "afortunadamente sucedió sin apresurarlo, sin presionarlo, simplemente fluyó".

En la actualidad, Jashlem vive entre Ciudad de México, Milán, Los Ángeles y, próximamente, China y Japón. Estar lejos de su familia, reconoce, ha sido el mayor desafío de esta nueva vida.

"A veces ellos vienen a visitarme, pero ha sido lo más difícil y considero que es mi punto frágil, tengo que tomarme el tiempo de recuperar eso", reconoció.

A pesar del agitado estilo de vida, Jashlem no se aleja de sus seguidores ni deja de crear contenido, pues sabe que a través de su historia está inspirando a muchos otros jóvenes como él.

"Muchas personas me escriben que les gusta lo que estoy haciendo, me dicen que los motivo. Me siento afortunado de poder inspirar y que otras personas vean mi trayectoria y se puedan inspirar para hacer lo mismo y cumplir sueños", aseguró.