La Chilindrina confirmó que hará parte de la serie biográfica de Chespirito

María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a La Chilindrina en el ‘Chavo del 8’, llegó a un acuerdo con Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante y creador de la comedia, Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), para ser parte de la serie biográfica del comediante mexicano.

Puede ser de su interés: Festival Estéreo Picnic, reconocido como uno de los 50 mejores eventos del mundo

“¿Por qué crees que estoy tan contenta? No me dan permiso de decir que sí, pero sí digo que no va a ser una mentira muy grande, entonces quiero que todos estén a la expectativa porque ya no es sorpresa, porque ya lo estoy diciendo”, afirmó la intérprete de La Chilindrina.

Publicidad

Dijo también estar feliz por el acercamiento del hijo de Chespirito y llegar a un acuerdo con él para hacer parte del proyecto.

“Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada y yo de aquí hasta que termine la historia de ‘Chespirito’ quiero estar al aire junto a él”, agregó la actriz en una entrevista durante una función de teatro en la Ciudad de México.

No obstante, la realización del proyecto podría verse truncada, puesto que Gómez Fernández tiene una disputa legal con la esposa de su difunto padre, Florinda Meza, por los derechos de autor de Chespirito.

Precisamente, en 2021, Florinda Meza indicó que esta serie biográfica no cuenta con su participación ni tampoco tiene su visto bueno, según informó People.

Publicidad

”De eso no estoy ni enterada, me entero cada vez que me preguntan. Yo voy a hacer mi propia biografía y en ella tendría que estar Roberto" declaró la intérprete de Doña Florinda en el ‘Chavo’.

Ante dicha controversia, María Antonieta de las Nieves evitó caer en polémicas y respondió de la siguiente manera: “No sé de lo que me estás hablando ni quiero pensar, porque para mí todo es nuevo".