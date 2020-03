La Chilindrina cuenta experiencia paranormal con su fallecido esposo

“Yo le hablo y siento que me contesta”, aseguró María Antonieta de las Nieves, quien reapareció públicamente tras la pérdida de su pareja.

“Estuve cinco meses sin trabajar. Estuve, no digamos descansando, reponiéndome del golpe tan fuerte, bajé 10 kilos, pero ya voy a seguir adelante”, dijo La Chilindrina.

María Antonieta de las Nieves fue entrevistada por el programa Ventaneando antes de tomar un vuelo a Los Ángeles para continuar con su gira de despedida.

La actriz del Chavo del 8 había dicho anteriormente que la muerte de Gabriel Fernández, su esposo, era lo peor que le había pasado en la vida.

Por eso fue tan duro este proceso y solo fue posible continuar con la ayuda de su familia.

“He tenido mucho cariño, con el cariño de todos he salido adelante. No he necesitado de un tanatólogo, de un psiquiatra o un psicólogo. Hasta ahorita voy bien”, dijo.

Además, reveló que sigue teniendo 'contacto' con el amor de su vida.

“Ha estado todo el tiempo conmigo. La gente puede pensar que estoy loca. Mis hijos ya se acostumbraron a que yo le hablo y siento que me contesta. No es nada más hablarle. Le pongo la mano en la noche en mi cama y siento que me está dando la mano. A diario lo besuqueo en el teléfono porque lo tengo de fondo de pantalla. Llevamos una relación muy bonita a pesar de que él está allá y yo acá”, señaló.

Finalmente, reveló que está tomando más medicamentos que antes y a veces sufre mareos.