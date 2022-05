‘La Chilindrina’ está lista para volverse a enamorar: “Un hombre entre 60 y 65 años”

María Antonieta de las Nieves, recordada por su personaje de 'la Chilindrina' en el programa ‘El Chavo del 8’, reveló que luego de haber enviudado hace tres años está lista para enamorarse otra vez.

En una entrevista para TVyNovelas la artista contó: “Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada. Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada”.

Aunque afirmó que nunca superará la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, con quien mantuvo 48 años de matrimonio, reveló que se siente muy sola y que desea encontrar a alguien que le pueda hacer compañía.

Al preguntarle si extrañaba a su marido, contó que jamás imaginó que él se fuera a ir antes que ella. “Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión; no sabía si estaba prendida, apagada o le cambiaban de canal, solo tenía la vista fija al frente”, relató.

Dice estar “muy nueva”, pues a pesar de que en su vida tuvo algunos novios y un esposo, comentó “no estar muy usada”.

Aún no se ha dado la oportunidad de conocer a alguien, pero está segura de que no le gustaría conocer a su futura pareja por medio de aplicaciones de citas y tampoco busca a una persona que sea menor de 60 o mayor a 70 años, esto debido a que no quiere volver a pasar por tener que cuidar enfermedades, pues es algo que ya vivió con su esposo.