La Chilindrina revela la verdadera razón de su pelea con Chespirito y por qué nunca se reconciliaron

“Los rencores que teníamos, o que yo tenía, ya no existen”, dijo la Chilindrina al ofrecer una entrevista para ‘Un nuevo día’, de Telemundo, y contar qué originó la pelea entre ella y Chespirito.

María Antonieta de las Nieves, nombre real de la actriz, reveló que dejó el programa porque el comediante “ya no quería hacer El Chavo y yo no quería cambiar el personaje de la Chilindrina por el de Marujita, que era una prostituta disfrazada”.

Fue entonces que se decidió a hacer un piloto para un nuevo show, que le presentó a Roberto Gómez Bolaños.

Él se ofreció a grabarlo y sugirió a Rubén Aguirre como director: “yo dije ‘qué bueno es Chespirito’”.

Sin embargo, afirma, la salida al aire de su programa fue saboteada por quien menos imaginó.

Un conocido le reveló que sí habían visto el piloto, que era muy bueno, pero que no se iba a emitir “porque Chespirito no quiere (…) Dijo que ninguno de sus actores iba a hacer otro programa con sus personajes. Dije ‘sí, pero este no es su personaje, es mi personaje porque lo hice antes de trabajar con Chespirito, ya lo tengo registrado”.

“Chespirito me demandó y hubo un pleito de 11 años ante los juzgados para ver si era mío o era de él”, agregó.

La disputa legal la ganó ella, pero la distanció de su amigo, a quien vio unos años después y con el que, en ese momento, quiso reconciliarse.

Según ella, se vieron en Miami: “le grité ‘Chespirito’, le abrí los brazos y él me abrió los brazos” y se reunieron.

“Por qué estamos así de desunidos si nos queremos tanto, y les echó la culpa a todos ustedes (los medios)”, contó.

Luego el actor le dijo que volvieran a hablar y Florinda Meza le dio el número de su casa, pero cuando intentó contactarse con él, afirmó, la tuvieron diez minutos esperando en la línea y al final le dijeron que Chespirito no estaba.

Respecto a su situación económica, la Chilindrina expresó: “gracias a mi marido tenemos ahorros para seguir subsistiendo aún sin trabajar”.

“No estoy rica, estoy bien”, agregó, y dijo que lo que recibió en regalías por la retransmisión del Chavo no fue como para amasar una fortuna.

“Televisa recibía dinero por cada pasada. A nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. Si gané 1.500 pesos por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Suramérica (US$7,10)”, señaló.

Sobre el supuesto romance con Luis Miguel, la actriz dijo que era mentira.

Él “tendría unos 12 años y yo ya era la Chilindrina” cuando estuvieron juntos en una gira, reveló al desmentir el rumor.