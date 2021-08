La Chilindrina reveló la historia detrás de la foto en bikini que sorprendió a miles: "Estuve mal"

Durante la promoción de su canción ‘Vamos a jugar’ a María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, le cuestionaron sobre la foto en bikini con la que sacudió las redes sociales y ella aseguró que no volverá a posar de esa forma.

“Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto, en esa foto acababa de perder a mi esposo y fueron tres meses, o más, que yo no me di cuenta qué pasaba”, dijo.

Y agregó: “Lo que pasaba es que hui de la realidad y adelgacé 10 kilos, 10 kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo. Después quise adelgazar otros 3 kilos y fue demasiado. Estuve mal, bastante mal”.

Vea también: Nieto de Vicente Fernández suspende su boda por estado de salud del rey de las rancheras

Finalmente, La Chilindrina, de 70 años de edad, anotó que ya no podrá hacerse ese tipo de fotos ni lo volverá a hacer, porque no está en su carrera “tener cinturita y cuerpecito”.

La foto con la que María Antonieta de las Nieves sacudió las redes fue publicada en febrero pasado en su cuenta de Instagram, pero luego fue borrada.

Vea las declaraciones de La Chilindrina en este video: