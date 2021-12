La Chilindrina tiene COVID-19 y desmiente chisme de que está muriéndose: “No he tenido malestares”

María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, reveló que resultó contagiada con coronavirus COVID-19 y le salió al paso a la información falsa que da cuenta de que su estado es grave.

“Les hago este video para que vean que estoy bien y no delicada de salud como han mencionado en algunos sitios de internet”, comentó en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Allí, la Chilindrina les agradeció a todos los que se han preocupado por ella y por su salud.

“Ya con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy bien. No sé de dónde salió el chisme de que me estaba muriendo, de que estuve grave del COVID. Es cierto, me pegó el COVID, pero es según como uno se siente y uno lo piense como le va a dar a uno. Si uno piensa que uno va a estar grave, va a estar uno grave”, dijo.

Y agregó: “En cambio, yo siempre he sido muy positiva. Entonces, estoy muy bien. Lo único que tengo es un poquito de gripa. No he tenido malestares, no he tenido nada”.

“Así que gracias a la prensa por estar pendiente de mí, gracias a mi familia, no se preocupen, todavía tienen María Antonieta para muchísimos años”, concluyó la Chilindrina.

Vea el video completo aquí:

La Chilindrina hizo el posteo para demostrar que no estaba grave, luego de haber difundido un primer mensaje en el que confirmaba que tenía coronavirus .