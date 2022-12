La ciudad de la furia despidió a Gustavo Cerati

Buenos Aires, la capital a la que la mítica banda argentina Soda Stereo retrató para la historia del rock latinoamericano como "la ciudad de la furia", rindió este viernes un multitudinario último adiós al líder del grupo, Gustavo Cerati, que falleció este jueves, a los 55 años, tras cuatro años en coma.

Cerati fue enterrado en el panteón de los músicos del cementerio de Chacarita (oeste de Buenos Aires), tras una breve ceremonia religiosa, mientras cientos de personas lo acompañaban desde el exterior.

La caravana fúnebre que trasladó los restos del músico y compositor desde la Legislatura porteña, donde fue velado durante la noche del jueves, atravesó las principales calles del centro de un Buenos Aires en un día gris y lluvioso.

Al paso del cortejo, los seguidores aplaudieron, tiraron pétalos de rosa y homenajearon al artista cantando sus temas más conocidos.

Por la capilla ardiente desfilaron también miles de admiradores de todas las edades que hicieron cola durante la noche y toda la mañana, pese a la lluvia, para decir adiós a Cerati.

Estuvieron presentes en el velatorio la familia de Cerati, el bajista Héctor "Zeta" Bosio, uno de sus dos compañeros en Soda Stereo, además de artistas como el rockero Charly García, quien definió a Cerati como un "arquitecto" del sonido.

"Es un momento muy especial. No saben lo que es perder un hijo, el dolor que siento es muy grande", dijo la madre del artista, Lilian Clark, en declaraciones a los medios.

"Mi viejo ya es parte de todos nosotros; por fin descansa tranquilo. Lo amaré por siempre", se despidió su hijo Benito en su cuenta de la red social Twitter.

Al cierre del velatorio, Clark, acompañada por otros familiares, salió al balcón de la Legislatura para agradecer su apoyo a los admiradores concentrados en la puerta y se emocionó al escucharlos cantar las canciones que convirtieron a su hijo en un mito del rock latinoamericano.

"Con la luz del sol se derriten mis alas, solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia (...). Buenos Aires se ve tan susceptible, ese destino de furia es lo que sus caras persisten", dice uno de esos temas, titulado "En la ciudad de la furia", en el que Cerati retrató su Buenos Aires natal.

Gustavo Adrián Cerati Clark, nacido en agosto de 1959, falleció este jueves de un paro cardiorrespiratorio en el hospital porteño donde permanecía en coma debido a un accidente cerebrovascular que sufrió tras un concierto en Caracas, en 2010.

La Presidencia argentina decretó dos días de duelo nacional y Cristina Fernández recordó a Cerati en su cuenta de Twitter, donde público una foto y un video del artista con el también cantautor argentino Luis Alberto Spinetta, fallecido en febrero de 2012.

"Gustavo Cerati y el flaco Spinetta, ídolos populares de varias generaciones de argentinos... Acá tocaban juntos el tema 'Bajan'. En realidad, subieron. Inolvidables. Y juntos para siempre", escribió Fernández.

También los principales artistas de la escena musical argentina recordaron a Cerati en la gala de los Premios Gardel, transformada en una ceremonia homenaje al rockero fallecido.

"Hoy estoy nervioso como todos los días, pero más emocionado, porque la última vez que me entregaron un premio estaba Gustavo sentado al lado mío", dijo un emocionado Andrés Calamaro al recoger el Gardel al mejor álbum de rock masculino.

La muerte del cantante de Soda Stereo, considerada como una de las bandas más importantes del rock latinoamericano, ha conmocionado al mundo de la música en español y artistas como Shakira, Juanes y René Pérez, de Calle 13, tuvieron palabras de homenaje para el músico argentino.