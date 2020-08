La confesión de Maluma que ilusiona a sus más fervientes seguidoras

En pleno lanzamiento de ‘Papi Juancho’, su más reciente álbum, Maluma le puso el pecho a los temas que lo han tenido como tendencia en los últimos días en redes sociales: Neymar, Natalia Barulich y su pegajosa canción ‘Hawái’.

Esta última fue cantada a todo pulmón por los jugadores del PSG, liderados por Ángel Di María, Mauro Icardi y el crack brasileño Neymar, tras su clasificación a la final de la Uefa Champions League.

Los rumores en redes sociales tiraron que la canción había sido escrita con dedicatoria a Natalia Barulich, su ex, por su relación con Neymar.

Pero Maluma le salió al paso a esa noticia falsa y aclaró: “esta canción la escribimos en combo (al menos cinco personas), luego me la mostraron, en enero, grabé el intro y el coro (puede que no te haga falta na’), inmediatamente supe que la canción era grande (…), cuadramos la grabación, la fecha de lanzamiento, pero jamás me inspiré en una relación que pasó. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida”, dijo entre risas.

“Terminé mi última relación feliz, tranquilo, hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos de nosotros nos sentimos identificados. Si me hubiera pasado, se los hubiera dicho. No inventen, por favor, ‘Papi Juancho está sornerísimo (tranquilo)”, agregó.

También respondió cuando le preguntaron por su relación con Neymar.

“Pregúntenle. Mentiras, no se dejen engañar de las redes, de algunos medios, no ha pasado nada. Al revés, me siento muy agradecido con él, con todo el PSG por poner esa canción, a mi amigo Di María, ver todo ese combo de cracks cantando mis canciones representa mucho para mí. Es más, hace dos años estuve en el cumpleaños de Neymar. Y a los que hicieron los memes, síganlos haciendo”, pidió.

El ‘Pretty Boy’ titubeó cuando le preguntaron si tenía nueva novia.

“No, no, no, no, Papi Juancho no se enamora, pues cómo. Estamos puestos en la carrera”, dijo.

“¿Y Natalia qué? Bien, por ahí anda, mándele saludos”, respondió de manera escueta.

La exitosa entrevista, en la que también explicó que el motivo de su ausencia en Instagram fue el lanzamiento de su nuevo disco ‘Papi Juancho’, fue vista en vivo por más de 200 mil personas.

Sin embargó, la confesión que más ilusiona a sus más fervientes seguidoras es la que lo llevó a confesar que alguna vez estuvo con una fan.

"¿Estuviste con una fan?", le preguntaron.

“Ay, mier… Pues sí, yo he estado con algunos de mis fanáticos, pues sí, por qué no, acá estamos sinceros, a fuego”, respondió.