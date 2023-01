La confesión de Valentina Lizcano luego de publicar foto donde sus mejillas robaron protagonismo

Ante los comentarios de algunos seguidores, la actriz y presentadora colombiana reveló que sufría de una enfermedad en la piel. ¿De qué se trata?

Hace pocos días Valentina Lizcano compartió en Instagram una fotografía tras, aparentemente, haber terminado de hacer ejercicio. Aunque la vallecaucana quiso centrar la atención de los internautas en su buzo, fueron sus mejillas, rojas tras la práctica, las que se robaron el protagonismo.

A muchos fanáticos de la famosa les gustó el tono de sus mejillas. Sin embargo, otros criticaron el mismo e incluso señalaron que pareciera que se le fueran a estallar o que usaba mucho maquillaje.

Valentina, cuya sinceridad y espontaneidad es aplaudida siempre por los usuarios de las redes, no dudó en confesar el por qué su piel se ponía de este color: "Sí claro que tengo rosácea y obvio no me maquillo pa' entrenar", escribió en una de sus historias.

La rosácea es una afección que se presenta comúnmente en mujeres de piel clara y genera coloración y espinillas. Según investigaciones, se debe al crecimiento anormal de los vasos sanguíneos.

