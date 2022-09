La contundente respuesta de Dani Duke a un seguidor sobre si tiene prótesis en los glúteos

La influenciadora paisa Dani Duke no se aguantó el comentario de un seguidor que insinuó que ella tenía prótesis en sus glúteos y decidió responderle de una contundente manera.



“Pues nalgadas sí es, jajajaja, quítele la prótesis y verá”, fue el comentario del internauta en contra de la también empresaria de 29 años.

Dani Duke explicó que no tienen ninguna prótesis y que a inicios de este año se hizo una lipotransferencia en la que le sacaron grasa para trasladarla a los glúteos.

“Mi bebé hermosa, no tengo prótesis, les he contado mil veces y he sido muy sincera con todo lo que me he hecho. ¡En enero me hice una lipotransferencia! Te explico: me sacaron grasa y me la transfirieron a la nalga”, explicó la creadora de contenido.



Además, la influenciadora aprovechó para mencionar el médico cirujano que la operó y lo elogió por su trabajo.

“Lo superrecomiendo. Todo lo que me vaya a operar en la vida, siempre quiero que sea él, solo él y nadie más que él, es el mejor del planeta”, agregó Dani Duke.

Varios internautas salieron en defensa de Dani Duke, al argumentar que cada quién hace lo que quiere con su cuerpo.