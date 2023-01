La contundente respuesta de Shannon de Lima a quienes la ofenden por el nacimiento de Samuel

La modelo venezolana no aguantó más los señalamientos de los seguidores que aseguran que no quiso quedar embarazada por no dañar su figura.

La llegada de Samuel, el segundo hijo de James Rodríguez, se ha convertido en un dolor de cabeza para Shannon de Lima, o al menos eso parece en sus redes sociales.

Publicidad

A través de su perfil de Instagram, la modelo venezolana ha sido cuestionada por la forma como fue concebido Samuel.

Aunque varios medios de comunicación como el programa La Red aseguran que el bebé es solo hijo de James, quien alquiló un vientre por el deseo de ser padre nuevamente, muchos aún creen que Shannon es la madre.

Esos rumores han desatado comentarios y señalamientos ofensivos que agotaron la paciencia de la figura pública.

“Cómo era de hermosa y me desilusionó Sasha, hasta aquí la seguí. Cómo no engendrar un hijo solo por modelaje si la figura es lo que más rápido se recupera y más tú que tienes con qué. Qué tristeza la del niño”, le escribió una seguidora

Publicidad

El mensaje desató la ira de la modelo, quien es madre de un pequeño de 12 años.

Publicidad

“Tu solo escribes y juzgas, como todos acá, sin saber absolutamente nada de la vida de las personas, sin saber si hieren, o sin saber razones, ni la verdad. Por eso el mundo está tan podrido. Espero que las personas tengan algo de sentido común y cerebro y dejen de comentar cosas sin sentido”, sentenció Shannon.

Y continuó:

“Todo en la vida puede ser entendido si fuese con respeto. Respeto, ¡Cosa que a muchos les está quedando grande! Igual gracias por tu comentario. Qué tristeza ¿qué? La tristeza no sé quién la tendrá, porque no la veo. Vivan felices y ya. Entiendo un día de chismes, bien, ya, súper, pero ya, hay cosas más interesantes en el mundo que nuestras vidas. Busquen y juzguen la suya y sean mejores personas. Saludos”, añadió.

Otras seguidoras de Shannon la respaldaron y pidieron respeto ante la situación, pues este tema es muy personal.