La Crespa confiesa que es novia de la periodista Camila Chaín

Aunque los colombianos fueron testigos del matrimonio en África entre Alejandro Herrera y Cindy Jiménez, La Crespa, esta relación no duró mucho.

Tras esta ruptura, La Crespa confesó antes las cámaras de La Red que tiene una relación con la periodista de La W radio Camila Chaín, dejando asombrados a sus allegados, seguidores y exparticipantes del programa.

"Hubo un momento en que nos miramos diferente, para mí independientemente que sea hombre o mujer es lo bien que yo me pueda sentir. Con ella me sentí muy tranquila y desde entonces no he dejado de tener esa sensación", aseguró Cindy ( Vea la entrevista completa ).

Por su parte, Camila no se imaginaba llegar a tener un noviazgo con la exparticipante, pero ahora está disfrutando de las mieles del amor.

"Yo no estaba pensando en eso. Yo tenía claro, como todo el mundo, que ella siempre había tenido novio", enfatizó.

Sin embargo, estas dos hermosas mujeres decidieron hacer pública su relación y constantemente postean fotografías juntas en las redes sociales.