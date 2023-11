La curiosa dieta de Jacob Elordi para convertirse en Elvis Presley

Jacob Elordi es el actor que le da vida a Elvis Presley, el rey del rock, en la nueva película Priscilla, enfocada principalmente en la relación que tuvo el cantante con Priscilla Presley.

En la cinta no se abordan los últimos años del artista, en los que se vio la mayor afectación de su salud física y mental por los excesos. Sin embargo, el actor Jacob Elordi señaló que realizó una curiosa dieta para acercarse al estilo de vida del músico.

Si por algo se conoció a Elvis Presley, además de su talento musical, fue por sus excesos con la comida, especialmente su amor por el tocino. Elordi confesó que, para entender más a su personaje, comió este producto como nunca antes.

"En promedio, me comía como medio kilo de tocino al día. No se nota mucho porque soy muy alto, pero es lo más grande que he estado", señaló el actor en diálogo con Entertainment Weekly, revelando que durante las grabaciones subió bastante de peso.

A Jacob Elordi le cuestionaron el motivo para someterse a una dieta como esta, un cambio rotundo a los hábitos saludables que mantiene normalmente el famoso. Su respuesta fue clara, él y Cailee Spaney, quien le dio vida en la cinta a Priscilla Presley, quisieron conocer mejor a sus personajes.

De hecho, el actor australiano señaló al medio internacional que la misma Priscilla les "dijo que a Elvis le gustaba el tocino muy quemado".

El largometraje es dirigido por Sofia Coppola y se estrena el 26 de diciembre de 2023 en las salas de cine de América Latina. Priscilla narra la vida de Priscilla Beaulieu, una adolescente que conoce a la estrella Elvis Presley en una fiesta e inicia un romance con él.

La película está inspirada en los recuerdos de la misma Priscilla Presley, quien los plasmó en su libro de memorias Elvis and Me.

"Estaba leyendo un libro de memorias de Priscilla Presley y nunca esperé involucrarme tanto en él. Me di cuenta de lo poco que sabía de ella. Su historia me sorprendió y me conmovió", detalló la directora, según citó Publimetro.