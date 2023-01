La curiosa escena que protagonizó un influenciador colombiano a bordo de un Uber en España

El episodio tuvo lugar en Madrid, en medio de una viaje aparentemente de placer que emprendió el popular instagramer.

Armando Ortiz, instagramer nacido en Cali, no deja de sorprender a sus fanáticos alrededor del mundo. Esta vez fur a una conductora de una plataforma de transporte en Madrid, España, y a su hija.

La escena protagonizada por El Mindo, como se hace llamar en redes sociales, ocurrió cuando este abordó un carro afiliado a Uber en las calles de Madrid. Sin saberlo, la conductora de dicho vehículo era también oriunda de la capital del Valle del Cauca.

Pero las coincidencias no se detuvieron, la mujer le confesó a El Mindo que su hija es una de sus mayores fanáticas.

Tras este anuncio, El Mindo optó por llamar a la hija de la conductora desde el teléfono celular de ella. “Yo estoy por aquí por Madrid, me cuenta tu mamá que es de Cali y, yo también soy de Cali, me dijo que te llamara personalmente, yo me llamo El Mindo”.

Tras sostener una conversación por varios segundos, el influenciador decidió llamarla por video para aumentar la sorpresa.

“¿Es El Mindo?, ¡ay, sí! ¡Mirá, es él!”, afirmó sorprendida la mujer desde Cali, mientras sostenía la videollamada con el influenciador.

Tras terminar de hablar con la fanática en Cali y finalizar el viaje, Armando Ortiz subió esta foto a su historia de Instagram y agradeció el cariño que le brindan sus seguidores alrededor del mundo.

De esta manera, el influenciador oriundo de la capital del Valle del Cauca demostró que no importa la hora, el momento o el lugar, siempre estará dispuesto a complacer a sus fanáticos, pues el cariño que le brindan lo alimenta para seguir creando contenido de humor.