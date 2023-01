La decisión que tomaron Angelina Jolie y Brad Pitt sobre sus hijos

Por mutuo acuerdo, pasarán las fiestas de Navidad junto al actor y no al lado de su madre.

Lo que hace unos años parecía imposible, hoy es una realidad. Angelina Jolie y Brad Pitt lograron ponerse de acuerdo este 2019 y el turno para quedarse con los hijos es para él, según la prensa internacional.

Y es que Pitt tiene mucho que celebrar, pues, además de su cumpleaños y las fechas navideñas, fue nominado a un Globo de Oro y a un Sag Award por su actuación en ‘Once upon a time in Hollywood’, filme de Quentin Tarantino.

Cabe resaltar que esta película fue estrenada el 26 de julio del 2019.