La dedicatoria de ‘El cigala’ en su presentación de Yo Me Llamo que conmovió a Jessi Uribe

Luego de su presentación, contó que la reciente muerte de su abuelo fue la inspiración para hacer la interpretación.

Cuando el jurado César Escola le preguntó para quién cantaba el tema ‘Historia de un amor’, el participante respondió: “A mi viejo, mi abuelito”.

Publicidad

#YoMeLlamo | ¡Dedicada a su abuelo! ‘El Cigala’ se emociona recordando a su viejo y el maestro Escola nota el sentimiento al cantar.



📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/0zmdJYKZpa — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 8, 2019

Durante el entrenamiento, contó que vivió casi toda la vida con su abuelo. Además, entre lágrimas, narró la costumbre de tomarse un trago con él cada vez que llegaba cansado a la casa.

“De seguro que cada expresión y cada palabra que diga en esta canción va a ser para él. Sin duda alguna”, dijo.

Después de la presentación no logró esconder el sentimiento. “Mi abuelo estaba entero y se me fue. Se me fue de la nada”, expresó el imitador del cantante español.

Publicidad

Ante esas palabras, Jessi Uribe se mostró tan conmovido que tuvo que secarse las lágrimas.

Vea aquí la interpretación completa de ‘Historia de un amor’ de Diego ‘El Cigala’ en Yo Me Llamo: