La Descarga: así se vivió el concierto virtual a cargo de los finalistas

En la noche del sábado, 18 de marzo de 2023, se vivió el concierto de La Descarga , el programa musical de Caracol Televisión . El evento estuvo a cargo de los finalistas, quienes deslumbraron con su talento e interactuaron con los colombianos.

Dante, Leonela, Luisma, Franco, Junior y Byordy lo entregaron todo en el show virtual de La Descarga.

Personas de varias ciudades del país se conectaron y gozaron desde sus casas con el talento mostrado por los cantantes, quienes interpretaron géneros como salsa, bolero, popular y vallenato.

La virtualidad del evento permitió una interacción en vivo entre sus artistas y sus seguidores.

Este próximo 25 de marzo se llevará a cabo el siguiente concierto virtual de La Descarga, que incluirá al ganador de este reality musical de Caracol Televisión, el cual se conocerá este martes, 21 de marzo.

Usted aún puede votar por su favorito. El artista ganador se llevará 500 millones de pesos. Solo debe ingresar a la página del Canal Caracol, seleccionar la foto de su favorito y así ya habrá escogido a quien quiere que se quede con el millonario premio.



Continúa la historia de Natalia en ‘Ventino , el precio de la gloria’, una joven que se está enfrentando al amor y a sus sueños más profundos. ¿Cuál será el precio que tiene que pagar?

El abandono, la crueldad y la compasión son tres factores que marcan la vida del personaje de Natalia Afanador.

“Es un reto sin duda muy grande y era un personaje que llevaba una vida muy diferente a la mía, y creo que me hizo además darme cuenta de que soy una persona muy afortunada, una niña muy bendecida en ese sentido, en que tuve a mis papás que me amaron toda la vida. Pero sabiendo que esto pasa muchísimo, que hay niños que no son deseados y sus papás nunca quisieron tenerlos”, explica Natalia Afanador, integrante de Ventino y una de las protagonistas de la telenovela.

La historia de Natalia en ‘Ventino’ demostrará que, con amor, todos los sueños se hacen realidad.