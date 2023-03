‘La Descarga’ llega con sus conciertos virtuales a los hogares colombianos

Llegan dos grandes shows musicales y virtuales para disfrutar desde cualquier lugar del país con los finalistas de ‘La Descarga’ . Las citas imperdibles son el 18 y el 25 de marzo.

Y es que los colombianos podrán tener nuevamente la magia de los conciertos virtuales, desde la comodidad de su casa, en familia y con amigos.

Los dos conciertos se realizarán los días 18 y 25 de marzo para disfrutar del talento de los finalistas del templo de la música. Cada día se presentarán 6 participantes con un repertorio exclusivo y música inédita para vivir una descarga inolvidable.

Una vez los artistas sean eliminados de la competencia, se sumarán a la lista de cantantes que participarán en estos shows virtuales.

El show será transmitido en vivo desde el disco de ‘La Descarga’. Antes y durante todo el show podrán disfrutar de experiencias virtuales como conectarse al chat en vivo, participar en las trivias, ver todo el detrás de cámaras de los artistas y, además, interactuar con ellos.

Ya se pueden adquirir las boletas en www.latiquetera.com . Comprando solo una entrada podrá conectarse desde cualquier lugar del país.

Maía y Jair Santrich cierran su presentación en 'La Descarga' con un típico "beso" de mariachis

Marbelle, Santiago Cruz y Gusi quedaron gratamente sorprendidos con la presentación de Maía y Jair Santrich en ‘La Descarga’, el templo de la música.

Dentro de los comentarios que hicieron los mentores destacaron el hecho de que el participante lució renovado desde su última intervención musical en el escenario y de que ambos lograron conectar de manera mágica durante la interpretación de la exitosa canción.

"Espectacular presentación. Jair, has evolucionado de una manera impresionante, eres un artista muy completo que, a raíz de todo lo que ha pasado esta semana, has vuelto a relucir esa sonrisa que no para, has vuelto a sacar esa musicalidad que tienes y esa buena energía. Maía, imagínate, trajiste hasta la ventana esta vez... Y bueno, a falta de María Nelfi, estás espectacular, estás divina, me encanta", mencionó Gusi.