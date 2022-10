‘La Descarga’, una nueva dimensión que le pondrá electricidad a las noches del Canal Caracol

‘La Descarga: el templo de la música’ es un viaje a otra dimensión del entretenimiento lleno música, talento, convivencia y otros ingredientes más que tendrá este novedoso concurso de Caracol Televisión.



Podría ser de su interés: Shakira, Karol G y Sebastián Yatra, los colombianos nominados a los People's Choice Awards

“Aquí todo el mundo sabe cantar, en el concurso todos saben cantar. Hay cantantes excepcionales, hay gente que maneja una técnica envidiable”, expresó el mentor de ‘La Descarga’ Santiago Cruz.

Para la cantante Maía, este reality es diferente porque no hay jurados, sino mentores, quienes también vivirán lo mismo que los concursantes.

Publicidad

y quien está más que emocionada es Marbelle porque “no estás con principiantes, estás hablando de un nivel mucho más profesionales, estamos hablando de colegas a colegas y eso le da un plus de entrada”.



“Hay un factor que uno no entiende ni sabe cuál es porque nadie tiene la teoría para descubrir la mejor voz o el mejor talento, eso es algo que está en el aire y los vas descubriendo cuando la tornamesa empieza a girar y dices ‘esta voz me conecta’, depronto el baile no y eso es lo que te hace decir que sí o que no”, manifestó Gusi.