La desesperada petición que La Liendra hace a sus fanáticos para recuperar su cuenta de Instagram

Este jueves La Liendra pidió a sus fanáticos, por medio de un perfil de Instagram alterno, que lo acompañaran en una cadena de oración para recuperar su cuenta principal en esta plataforma en la que contaba con más de 6 millones de seguidores.

Mauricio Gómez, nombre del creador de contenido, aseguró que está haciendo todo lo posible para que su cuenta vuelva a ser activada, pues fue suspendida el pasado 13 de agosto por, según él, expresar sus opiniones sobre la sentencia condenatoria a Epa Colombia .

Por medio de un perfil alterno y con un video, que ya es viral, La Liendra se comunicó con sus seguidores y les pidió que lo acompañaran con una oración pues confía en que “la fe mueve montañas”.

“Aún no sé nada de mi cuenta, no me han dado respuesta, ofrezco plata, muevo contactos, pero nada”, contó el influencer.

Sentado frente a una vela, La Liendra invitó a pedirle a Dios “que me ayude a recuperar la cuenta. Si a usted le nace y es creyente, acompáñeme”.

Publicidad



El momento estaba programado para las 11 de la noche de este jueves y el joven aseguró que, a pesar de que algunos los llamen “ridículo”, se apega a sus creencias para poder lograr su cometido.

La cuenta de La Liendra no es la única que fue suspendida en Instagram, también el perfil de Daiky Gamboa, creador de contenido, fue cerrada. Los influencers aseguran que “están haciendo como un barrido” en la red social.