La dolorosa adicción que confesó David Beckham

En una entrevista con la revista GQ, el exfutbolista David Beckham confesó que seguirá ampliando su colección de tatuajes ya que su esposa Victoria ha renunciado a intentar acabar con su adicción a la tinta.

“Los tatuajes son mi manera de expresar mis sentimientos más profundos sobre las cosas que me importan y las personas a las que quiero. ¿Si he acabado de hacerme tatuajes? Creo que no. Creo que Victoria ya ha tirado la toalla y ya no me dice que pare. Se ha acostumbrado. Antes solía decirme: ‘¿De verdad tienes que hacerte otro?’. Pero ahora se ha dado cuenta de que me hacen feliz”, dijo el inglés.

David es reconocido como uno de los iconos masculinos de estilo por su elegancia y su buen gusto, algo que comenzó a interesarle desde muy niño.

“Cuando era un niño de siete u ocho años ya me gustaba llevar buenos zapatos. Me encantaba ponerme un traje elegante que me había comprado mi madre o mi padre. No tenían que ser cosas caras, pero me gustaba vestir bien. Me gustaba tener un aspecto elegante. Más adelante comenzaron a gustarme los coches buenos. Por suerte fui capaz de comprármelos siendo bastante joven. Cada centavo que he ganado lo he invertido en cosas bonitas”, reconoció.