La dolorosa parte del cuerpo que se tatuó Mateo Carvajal por primera vez

Pese a las críticas, el exparticipante del ‘Desafío’ mostró todo el proceso.

Desde su llegada al Desafío, Mateo Carvajal llamó la atención de los televidentes por la cantidad de tatuajes en su cuerpo.

Pero fue con el pasar del tiempo que sus grabados en la piel aumentaron, hasta el punto de llegar a zonas que pocas personas se atreven a tocar… como la cara.

Recientemente, el ganador de Cap Cana 2017 se tatuó la cabeza, a la altura de su oreja izquierda. Una mandala fue el diseño que eligió el antioqueño para llevar en su piel.

Mientras algunos lo ven como una representación artística, otros lo señalan por su decisión, situación de la que Mateo es consciente, por eso se adelantó a las críticas con el siguiente mensaje:

“La mayoría me va a decir, ‘ay otro tatuaje, se va a dañar la vida’… y antes de que me digan que un tatuaje le daña a usted la vida quiero decirles que no es eso lo que se la daña sino su miedo y sus cálculos y estar pensando todo el tiempo que eso es una condición para que usted le vaya bien o mal”, expresó en un video que compartió a través de sus historias de Instagram.

Posteriormente, Mateo compartió las imágenes del tatuaje que se realizó esta semana en su estudio ‘Surreal Tatto Lab’.

A continuación, las fotografías: