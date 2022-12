La educación no es un lujo sino un derecho del ser humano desde la cuna: Shakira

Shakira reclamó hoy a los líderes de todo el mundo que aumenten las inversiones en el desarrollo de la primera infancia y defendió que la "educación no es un lujo", sino "un derecho del ser humano desde la cuna".

"Si invertimos en un niño en sus primeros años de vida estamos invirtiendo en su desarrollo y en su éxito, no solo en el colegio, sino más tarde en su propia vida", dijo la cantante colombiana en una entrevista con Efe.

Shakira, embajadora de buena voluntad de Unicef, visitó hoy la sede de las Naciones Unidas para llamar a los gobiernos y al sector privado a prestar más atención al desarrollo cerebral de los niños durante la primera etapa de sus vidas.

Según las últimas investigaciones, una nutrición inadecuada, la falta de estímulos o las experiencias traumáticas pueden tener repercusiones negativas en el desarrollo del cerebro durante esos primeros años y tener efectos claros en la vida adulta.

Por ello, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) quiere que el mundo cambie la manera en la que mira al desarrollo de la primera infancia y multiplique las inversiones en esa etapa para dar opciones a todos los niños.

"Es un tema moral. Desde el punto de vista humano, debemos darle la oportunidad a todos los niños", explicó Shakira, que recalcó que la educación es clave para erradicar la pobreza, la desigualdad y, por tanto, la violencia que resulta de la falta de oportunidades.

"La educación no es un lujo, es un derecho. Un derecho del ser humano desde la cuna y nadie nos lo puede quitar. Debemos reclamarlo", insistió.

Esas inversiones en el desarrollo de los más pequeños son también, según dijo la artista citando a economistas como el Nobel James Heckman, una fuente de crecimiento económico y, por tanto, una forma de combatir la pobreza.

Shakira, que lleva años trabajando en Colombia en el ámbito educativo y abogando por la educación infantil temprana, reconoció que convertirse en madre ha disparado su interés.

"Si antes era una apasionada de este tema, ahora mucho más. Tengo a la directora del colegio de Milan (su hijo mayor) en mi WhatsApp. Entonces, cada día le hago una pregunta o la llamo o le escribo y le hago sugerencias, le doy ideas de cómo creo que podemos mejorar desde mi experiencia", explicó.

"Soy, realmente, una pesada en el tema de la educación, pero es que he visto que es bellísimo ver a los niños en esta edad, tan pequeñitos, cómo empiezan a absorberlo todo a una velocidad tan acelerada", añadió.

La cantante recordó que en los primeros meses de vida el cerebro forma cada segundo cientos de conexiones neuronales, por lo que hay "un margen de tiempo muy pequeño" para actuar en el desarrollo cerebral del niño.

"Ahora que acabo de parir un hijo hace siete meses, para mí esta información, desde el punto de vista de la neurociencia, es realmente revolucionaria", dijo Shakira, que tuvo a su segundo hijo, Sasha, el pasado mes de enero.

La artista colombiana actuará el próximo viernes ante los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo en la apertura de la cumbre de las Naciones Unidas que celebrarán en Nueva York para aprobar la estrategia que sustituirá a los Objetivos del Milenio.

"Creo que es un momento clave en la agenda del desarrollo humano", dijo Shakira, quien destacó cómo por primera vez ese gran plan a 15 años vista tiene en cuenta la importancia de promover la educación temprana.

La artista interpretará ante los líderes el clásico "Imagine" de John Lennon, del que hoy ofreció un adelanto a capela durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU.