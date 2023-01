La empanada y el ají: el fin de una historia de amor que una pareja de instagramers puso en escena

Tras el polémico caso del ciudadano sancionado por policías en Bogotá, muchos se han puesto en los zapatos de los amantes de este tradicional manjar. Esta es otra perspectiva.

Han sido varias las personas que se han sentido indignadas ante el hecho de que un joven tuviera que pagar $883.324 (32 salarios mínimos diarios legales vigentes, multa tipo 4 del Código de Policía) por "promover la ocupación ilegal del espacio público", al comprar una empanada en un puesto de venta ambulante, y le han hecho frente a esta situación con memes y burlas.

Ahora, dos populares instagramers de Cali también quisieron hacer eco de esta singular situación registrada en Bogotá, Colombia, pero desde otra mirada: el fin de la historia de amor entre la empanada y el ají.

¿Cómo se siente la empanada y su fiel compañero al ser separados por autoridades? Ambos alimentos están 'nostálgicos' y así lo quisieron parodiar Steven Garay y Natalia Giraldo en redes sociales.

"Nuestros días juntos traían alegría al mundo entero. Una empanada no es nada sin su ají y un ají no es nada sin su empanada”, resaltan las publicaciones que en menos de 24 horas al aire ya se acercaban a los 60.000 'Me Gusta', cada una, y habían recibido miles de jocosos comentarios por parte de seguidores.



