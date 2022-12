La espera terminó: Pipe Bueno presenta su nuevo sencillo ‘Masoquista’

Como lo había anunciado en su cuenta de Instagram, desde hoy sus seguidores pueden cantar el tema con el video ‘lyric’ en su canal de YouTube.

Mi gente, hoy a las 6 pm ‘Masoquista’ exclusivo por mi canal de YouTube (…) entren y suscríbanse para que vean todo lo que está por venir”, escribió el cantante en la publicación, que anunciaba el estreno.

“Masoquista en eso me he convertido. Yo bebo para recordarte, no para olvidarte” hace parte de la letra de la canción.

Acá puede ver el video:

