La exigente rutina de ejercicios de Manuela Restrepo Ruiz

Mantenerse saludable, en forma y más en estos tiempos de aislamiento obligatorio por la cuarentena del coronavirus no es fácil. El mejor ejemplo es la exigente rutina que compartió en su cuenta de Instagram Manuela Restrepo Ruiz, la esposa del futbolista Sebastián Pérez.

“¿Les ha pasado que se enamoran de ejercicios que no les salen bien y es medio frustrante? Con el último me pasaba”, escribió Manuela en una publicación que sus seguidores no dudaron en responder.

En las imágenes compartidas por Manuela se le ve hacer una serie de flexiones de pecho nada fáciles de realizar, por lo que sus seguidores la calificaron de tesa y su esposo no dudó en comentar: “Mujer ideal”, le escribió.