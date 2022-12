La exitosa película ‘Matar a Jesús’ estará en el Festival de Cine de Cartagena

Es una de las películas colombianas que más reconocimientos ha recibido en los últimos meses.

‘Matar a Jesús’ es una historia de violencia, venganza y perdón, que competirá en el Festival internacional de Cine de Cartagena.

Después de presenciar el asesinato de su padre y tener muy claro quién lo hizo, una joven se las ingenia para entrar en el mundo del que considera su mayor enemigo.

Ella es Laura Mora, la directora de ‘Matar a Jesús’, nominada en... Desde ese momento inicia un proceso personal en el que se debate entre alimentar el círculo de la venganza o resistirse.

“Quizás muchas de las personas que vean esta cinta, colombianas más que todo, se van a dar cuenta de que se pueden sentir identificadas, porque son como víctimas de la violencia”, dijo Natasha Jaramillo, protagonista de la película.

Algo que la directora de cine Laura Mora quiso retratar a través de la historia de dos personajes que han sido brutalmente atravesados por la violencia.

“Es como una perspectiva de todos los tipos de violencia que se generan en el país”, explicó Natasha.

Giovanny Rodríguez, también protagonista de la cinta, manifestó que “a nosotros nos crían con la ideología de que si nos pegan, no nos debemos deje pegar, entonces es lo que no deberíamos hacer, porque si usted me golpea entonces yo voy a hacer lo mismo y es lo que la película quiere dar a entender: que es el perdonar a los demás, así nos hayan hecho mucho daño”.

‘Matar a Jesús’ ya tiene 11 premios en festivales internacionales.

Foto: Tomada de 'Matar a Jesús' la película, en Facebook