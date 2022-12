‘La familia’ se aleja más en nuevo tráiler de ‘Rápidos y Furiosos 8’

El medio tiempo del Super Bowl sirvió para que los fanáticos de la saga conocieran el nuevo adelanto de The Fate of the Furious, la octava entrega protagonizada por Dominic Toretto. ‘La familia’ está cerca de sufrir la ruptura más dolorosa por cuenta de una villana.

Charlize Theron es la encargada de organizar el plan que aumenta la crisis y pone en máxima tensión las escenas. Persecuciones con automóviles modificados dejan gran expectativa y la adrenalina en su máximo punto.

En estas escenas también se puede contemplar el paso de la producción por Cuba, país elegido para parte de la filmación.

El 14 de abril se conocerá el desenlance de esta apasionante película.