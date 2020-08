La foto con la que Shannon de Lima le salió al paso a rumores de embarazo

Tras los rumores de un supuesto embarazo, Shannon de Lima le salió al paso a las habladurías con una foto en bikini.

La modelo venezolana confesó en la publicación de Instagram que subió de peso durante sus vacaciones porque ha comido mucho y aclaró que así es feliz.

“Aguantando la respiración para la foto porque lo que hago es comer como una vaquita, pero así́ soy feliz. A buscar siempre una motivación para estar saludables. Comienzo el lunes, no este sino el otro. Lindo día”, escribió Shannon de Lima.

Los rumores del supuesto embarazo nacieron por una foto de la modelo en traje de baño durante sus vacaciones en Ibiza junto a James Rodríguez.

En la imagen, la venezolana no luce su abdomen plano y marcado, lo que desató las especulaciones.

Publicidad

“Yo también prefiero aguantar la respiración que hambre”, “Para los que dicen que está en embarazo esa es la razón… la comida”, “Ahora puedo decir que tenemos algo en común”, fueron algunas de las respuestas que recibió la también empresaria a su publicación.

Accidente de Shannon de Lima

La modelo también se refirió al pequeño accidente que sufrió en una embarcación durante sus vacaciones.

Publicidad

Inicialmente, Shannon compartió una imagen de unos puntos de sutura que le realizaron en el pie y luego aclaró lo sucedido.

“Para todas esas personas que me preguntan: me abrí el piecito con la hélice del barco y me tuvieron que agarrar puntitos. Pero todo bien”, contó la pareja del 10 de la selección Colombia a través de sus historias de Instagram.