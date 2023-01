La foto de un día que Greeicy Rendón poco recuerda y por la cual le terminaron llamando “diosa”

La cantante vallecaucana subió el registro a su cuenta de Instagram en un seductor bikini de color amarillo.

Greeicy Rendón no deja de sorprender a sus fanáticos en sus redes sociales alrededor del mundo.

Esta vez la artista lo hizo con una fotografía en la que ella aparece en una paradisíaca playa y bajo la sombra de frondosos árboles.

El registro fue subido a las redes sociales con el mensaje “un día del cual no recuerdo mucho pero no olvido que la pasé sabroso”.



De inmediato, cientos de los más de 11 millones de seguidores de la cantante en Instagram, no se ahorraron elogios a la hora de comentar la foto, la cual contaba con cerca de 600 mil likes al domingo 26 de enero del 2020.

@Marivic2094 dijo: “Sos una diosa”. @Andresv_2014 comentó: “Dios te bendiga Greeicy, muchos éxitos en tu carrera”. @Lkr_s6 afirmó: “Me encanta y te amo Greeicy, eres perfecta”.

De esta manera, Greeicy sigue enamorando a sus fanáticos en América Latina y alrededor del mundo, los cuales admiran su música y su belleza.

