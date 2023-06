La foto que publicó Laura Bozzo y que preocupó a sus fanáticos: “Se me bajó la presión y me caí”

En su cuenta de Twitter, la presentadora Laura Bozzo publicó una foto que dejó preocupados a sus miles de fanáticos. La mujer de 72 años reveló que sufrió una caída que le causó graves moretones en el rostro.



En la publicación en esa red social, Laura Bozzo manifestó que todo fue a causa de una baja de presión.

“Estos días no grabé. No fue por capricho, tuve una crisis de ansiedad. Sufro de depresión, se me bajó la presión y me caí”, reveló la presentadora nacida en Perú.

Además, Laura Bozzo manifestó que todavía existen muchos aspectos sobre su salud que los fanáticos desconocen.

“Hay muchas cosas que no saben de mí. Soy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme. Dios me cuida”, escribió.

Estos Dias no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí 😩soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mi 😞pero dios me cuida ♥️ pic.twitter.com/yKBsgJF8Qf — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 9, 2023

Publicidad

En ese orden de ideas, la presentadora describió cómo ocurrió el accidente de le causó graves heridas: “No tengo por qué mentir. Vivo sola, se me bajó la presión, me caí de rodillas y la cara contra el piso. Había tenido un ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico, punto”.

Los usuarios de Twitter tienen opiniones divididas: algunos manifestaron que ya es hora de pensar en el retiro de las cámaras, otros le mandaron mensajes de aliento para que continúe con su labor.

“Tal vez sea hora del retiro, así sería feliz usted”, “Ánimos, Laura. Te queremos”, “Ponte bien para que andes echando pleito”, “Vamos, Laura. Siempre sabes resurgir como un ave fénix”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Publicidad

Laura Bozzo sorprendió en las redes bailando ‘TQG’ de Shakira y Karol G

La difusión que ha tenido la colaboración entre Shakira y Karol G con la canción ‘Te quedó grande’ o ‘TQG’ no tardó en llegar a la plataforma de TikTok, donde a pocos días de su estreno, el pasado 24 de febrero, los internautas ya estaban realizando parte de la coreografía que se volvió viral. Recientemente, la presentadora peruana Laura Bozzo se sumó a la tendencia sorprendiendo a todos con sus pasos de baile.

La presentadora de televisión compartió un video haciendo la coreografía; sin embargo, se salió del molde y realizó su propia versión. Vistiendo prendas de color negro y arrodillada en el piso, Laura Bozzo se gozó la canción.

No obstante, los usuarios de la web no pensaron lo mismo, pues algunos dejaron comentarios criticando y burlándose de la también abogada.

“En mi mente como Shakira, pero en la realidad como Laura”; “Nunca nadie se atrevió a tanto”; “Esos son los pasos que mi rodilla me permite hacer”, dijeron.