“La gente pensaba que mi familia era narcotraficante”: Maluma responde sobre si era adinerado

Maluma, uno de los reguetoneros más aclamados en Colombia y el mundo, sostuvo una conversación sin tapujos con Nicky Jam, quien estrenó con el ‘pretty boy’ un programa de entrevistas en su canal de Youtube.

El puertorriqueño arrancó su cuestionario con una de las preguntas que más se han hecho los fans del artista en relación con su posición económica antes de la fama.

“Mucha gente piensa que tú vienes de familia de dinero, la gente dice no, Maluma viene de dinero, yo que vivía en Medellín también creí lo mismo al principio”, dijo el intérprete de ‘Polvo’.

A lo que Maluma sorprendió con su respuesta sobre los rumores que hubo en su momento.

“Incluso la gente pensaba que mi familia era narcotraficante, me entiendes, y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical, todo eso fue mentira”, aseguró el colombiano.

El ‘pretty boy’ relató que cuando era adolescente tuvo una posición en cierta forma privilegiada, pues su papá fue gerente de varias importantes empresas en el país.

“Nos iba muy bien, diría yo que éramos de estrato alto medio, mi papá no era millonario. Luego cuando yo cumplo 13 o 14 años mis papás se separaron y todo se fue al piso”, detalló el artista.

Maluma expresó que su papá se quebró y “fue una época muy difícil”.

“Yo siempre he dicho que soy lo que soy gracias a eso, porque de ahí fue, como decimos en Colombia, comí tierra, comí mierda. Ahí fue cuando empecé a valorar mucho más la vida, cuando empecé a ver que la comida era la misma al desayuno, al almuerzo, a la cena, donde mis abuelos eran quienes nos proporcionaban la comida, donde mercaban para nosotros, donde mi mamá lloraba y me decía 'Juan Luis, hoy no hay con qué comer'. Cosas así que te ponen los pies en la tierra, entonces tú dices: wow pasé de tener una vida cómoda a casi perderlo todo”, contó el cantante.

El antioqueño también recordó cómo en el comienzo de su carrera, con el apoyo de su tía Yudy Arias, se encontró con varios obstáculos al tocar puertas en las emisoras paisas.

“No me querían poner por ser ‘carebonito’”, manifestó.

Ahora el paisa es uno de los artistas más escuchados, suma colaboraciones con músicos de talla mundial como Madonna, la reina del pop.

“Eso me marcó la vida, porque más que todo la canción se llamaba ‘Medellín’, fue como uno de esos momentos surreales que a veces le pasan a uno. Grabamos la canción en Londres… luego hicimos el video y toda la vaina y lo bonito es que quedó una buena relación”, señaló.

Vea la entrevista completa aquí