La grave denuncia del instagramer La Liendra a quien atacaron a piedra cuando iba en su carro

El joven reconocido por sus videos en redes sociales publicó allí la situación que le ocurrió recientemente.

Mauricio Gómez o La Liendra como es conocido este quindiano en Instagram, Facebook y YouTube compartió en sus historias una anécdota no tan divertida como suelen ser sus videos.

El joven manifestó que cuando se movilizaba en su carro hacia la casa de su mamá, unas personas desconocidas desde una moto le lanzaron piedras al vidrio panorámico del automóvil, y le dijeron que "era de parte de todos los costeños".

El instagramer aduce que el ataque provino por un comentario que había hecho en su cuenta "para los que no saben que está pasando yo ayer hice una historia donde dije que si me encontraba un costeño lo pateaba, pero yo lo dije en tono de humor, en tono de recocha", dijo Gómez.

Según La Liendra el comentario generó malestar en algunas personas de esta región del país, por lo que el pidió disculpas y borró el video.

"No pensé que fueran reaccionar tan feo", expresó el joven, quien además agregó que le han llegado mensajes de personas que dicen alegrarse por lo que le pasó.

"En mi humilde opinión tal vez no me supe expresar bien, hablé mal y es de hombres pedir disculpas", explicó.

Gómez se mostró decaído y tras reiterar que su intención no era ofender a nadie manifestó que no piensa hablar más del tema.