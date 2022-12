La guerra no tiene vuelta atrás: aquí está el último tráiler del ‘Planeta de los Simios 3’

Ni los humanos ni los monos quieren rendirse en ‘War of the planet of the apes’. El 14 de julio se conocerá el desenlace de esta historia.

Mucha acción promete la tercera parte de la secuela desde que se anunció el primer tráiler. Sin embargo este último avance demuestra que la guerra irá hasta las últimas consecuencias y en realidad se emprenderá una guerra en la que ambos bandos se arman hasta los dientes para defender sus ideales.

Por un lado está Cesar, interpretado por Andy Serkis, quien pretende salvar a su clan del exterminio. Por otra parte está el coronel que encarna Woody Harrelson, un militar de mano dura que le declara la guerra a los simios.



Estos dos personajes se enfrentarán cara a cara para determinar el futuro de la humanidad en un mundo donde los primates han sobrevivido con características súper desarrolladas.