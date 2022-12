La 'heavy' sorpresa que se llevó Maleja por parte de su suegro durante fiesta rosa con su familia

Ocurrió por motivo de la celebración de cumpleaños de Tatán Mejía. El particular acto generó admiración y risas entre los seguidores de la vallecaucana.

El motocrocista cumplirá 33 años este 22 de septiembre, por lo que su esposa, la presentadora y actriz María Alejandra Restrepo, decidió festejarle por anticipado y a su peculiar estilo: con una fiesta sorpresa de color rosa donde todos los invitados, hasta los hombres, vestían tutu.

Cabe recordar que, el mes pasado, la caleña y el manizalita dieron a conocer el sexo de su segundo bebé, una niña, con un curioso mensaje: "#20semana #5meses para darme cuenta que @tatanmejia tiene las #HuevasRosadas #LasTienePink".

¿Niño o niña? Con este curioso mensaje, Maleja y Tatán revelaron el... Ahora, Maleja tampoco desaprovechó esta oportunidad para abordar de manera jocosa la situación e incluso le llevó a su pareja una torta de princesas. "Miren toda la fiesta, él que odia el rosa, quien lo manda a tenerlas rosadas", comentó en un historial de su Instagram.

Sin embargo, la sorprendida fue la vallecaucana, ya que el padre de Tatán no sólo se puso tutu, sino que también se fotografió con esta prenda (casi transparente) y sin sus pantalones, dejando al descubierto su ropa interior.

"Yo pensaba que ya habíamos visto lo más 'heavy' de mi suegro", comentó ella en la imagen que compartió en su red social.



La publicación fue muy bien recibida por parte de los seguidores de la también Instagramer caleña y, hacia las 2:30 p. m. de este martes 19 de septiembre, ya contaba con cerca de 69.000 Me gusta.

Algunos usuarios no dudaron en comentar y felicitarla por "el suegro que todas quieren", como expresó @valenpimentelm.

"Da pena no estar así de tonificadas. Apúntense un tutorial para tener nachas así", dijo, por su parte, @anisdelamor.



