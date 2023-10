La historia de amor entre Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo: "La miro y se me alegra el alma"

Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo fueron una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula colombiana. Su historia de amor comenzó hace varios años, cuando se conocieron y se hicieron buenos amigos. No obstante, con el paso del tiempo su amistad se transformó en una relación amorosa que duró más de cuatro años.



Según contaron los propios actores en una entrevista para el programa Bravísimo, su noviazgo inició de una forma muy natural y espontánea. Se conocieron en el año 2018, cuando ambos trabajaban en una telenovela donde interpretaban a dos abogados rivales.

Allí compartieron escenas y se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común, como su pasión por la actuación, su sentido del humor y su gusto por la música. "Ya después uno cambia la visión y dice: 'Espérate, es la mujer más guapa del mundo' y ahí ya empieza uno a decir: 'Pues, vale la pena' y empieza el reme", dijo Ocampo al programa citado.

"Un día íbamos hablando de si llegáramos a morir hoy, qué haríamos. Y Raúl me decía lo que él hubiera hecho y yo también, yo me veía una serie en ese momento de dos amigas que vivían juntas y una siempre que salía de la casa decía: 'Si me muero hoy quiero que sepas que te quiero'. Entonces, cuando Raúl se fue a montar al Uber, yo le dije: 'Si me muero hoy quiero que sepas que te quiero'… Luego él al rato me escribe por WhatsApp 'si me muero hoy quiero que sepas que me gustas'", agregó Alejandra Villafañe.



Desde entonces, Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo se convirtieron en una pareja inseparable, que demostraba constantemente su amor y complicidad en las redes sociales y en los eventos públicos. "Es que la miro y se me alegra el alma", fue uno de los mensajes que Raúl dedicó a Alejandra en Instagram.

Su relación se hizo aún más fuerte cuando Alejandra enfrentó el difícil diagnóstico de cáncer de mama y de ovarios, que le fue revelado en mayo de 2023. Raúl estuvo siempre a su lado, brindándole apoyo, cariño y fuerza para luchar contra la enfermedad.

Publicidad

Incluso, el actor tomó la decisión de raparse la cabeza como una muestra de apoyo a su amada en la lucha contra esta enfermedad. Lamentablemente, este sábado, 21 de octubre, el cáncer le arrebató la vida a Alejandra Villafañe.

Recientemente, Ocampo revivió una publicación que hizo su novia hace un año y escribió lo siguiente: "Hace un año te dije que todo era posible en este mundo, ese mismo año me dijiste que así lo creías y agarraste el frisby para golpear una caneca de basura pública mientras nos grababan en cámara lenta. Hace un año fallaste ese tiro".

Añadió: "Me quedo con el copy que escribiste hace un año y te lo complemento ahora que vivimos en dos realidades diferentes. Me tendrás que conocer en muchas otras vidas. Te amo tanto, vida mía".

Raúl Ocampo apoyó a Alejandra Villafañe en su proceso contra el cáncer Tomada de Instagram @ocamporao