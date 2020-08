La historia de la antioqueña que puso a cantar música colombiana al coro de Shanghái

Gracias a la labor de Erika Morant, quien estudió Educación Musical de la Universidad de Antioquia, la música colombiana hace parte del repertorio del coro del Instituto Cervantes de Shanghái.

“Cuando yo tenía 20 años y era estudiante de música en Medellín, en mi amada Universidad de Antioquia, por azares de la vida conocí unos chinos y nos volvimos muy amigos y comencé a soñar con ir a China, pero yo no sabía cómo ligar las dos cosas: estudiaba chino o estudiaba música”, cuenta Erika.

Ella tenía un sueño, estudió cinco años mandarín y logró una beca del gobierno chino e hizo un posgrado en dirección de orquesta en el Conservatorio de música de Shanghái.

“En Shanghái dije: me falta algo, me falta esa alegría de los latinos, esa alegría, esa espontaneidad, quería una cosa así como más latina, entonces ahí se me ocurrió la idea de hacer un coro que cante en español, no sabía cómo lo iba a hacer, pero lo logramos”, dice.

Y sí, ¡lo logró! Formó un coro con 30 niños y jóvenes que, curiosamente, cantan a la perfección en español.

“Lo que más me gusta es conocer la cultura musical de Latinoamérica”, dijo Tan Yichen, uno de los integrantes del coro.

Sin embargo, la dificultad para estos virtuosos músicos es otra.

“Cuando nos ponemos a cantar músicas de América Latina tenemos muchos ritmos que son atravesados, hay ritmos que son muy difíciles para la personas que no crecieron escuchando este tipo de ritmos o bailándolos, porque nosotros bailamos la parte rítmica. Sí, es un reto”, reflexiona la colombiana.

Enamorados del folclor colombiano, sueñan con visitar el país.

“Yo les he hablado maravillas de Colombia, les he dicho que los colombianos somos los mejores, que somos muy simpáticos, que somos muy alegres, que bailamos, que el primer día que lleguen a Colombia van a tener mil amigos, pero por la parte económica no hemos podido, ojalá encontráramos algunos patrocinadores que se enamoran del proyecto”, manifiesta.

Esta antioqueña, enamorada de la música y la cultura latina, actualmente se encuentra en el sur de China, en Macao, con un nuevo proyecto coral infantil.

