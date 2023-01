La historia de la colombiana que dejó de ir a su graduación para estar con Ricardo Arjona en Londres

El artista publicó un video de Laura y otros tres fans que viajaron, antes de la pandemia, a compartir con él y escuchar, en primicia, su nuevo álbum.

El lanzamiento de ‘Blanco y Negro’, el nuevo proyecto musical de Ricardo Arjona, ha sido una mágica espera llena de expectativa.

Desde que el guatemalteco publicó el primer video de su minidocumental sobre esta producción, el 9 de febrero de 2020, los aficionados han estado al tanto de la importancia que tiene este proyecto en su carrera musical.

El mensaje que ha acompañado esta travesía se traduce en la completa independencia de Arjona para sacar un álbum hecho con sus manos, ya aburrido “de la industria”, que es tan “predecible”.

“Dígame qué hay que hacer, para no hacerlo. Todos hacen lo mismo todo el tiempo. No me gusta lo que veo. Respeto los géneros y aplaudo sus logros, pero también respeto mi dignidad, juego a mi mundo, a mi universo, a ser hoy mejor que nunca lo que sé hacer, de eso se trata, nada más”, dijo el cantante.

Precisamente, algo especial de esta producción es que ha sido inspirada en el amor de sus seguidores, cuatro de los cuales tuvieron la fortuna de acompañarlo a escuchar 'Blanco y Negro' en Londres.

Entre ellos se encontraba Laura, una caleña que estuvo dispuesta a aplazar su graduación, programada para el 7 de diciembre de 2019, para viajar ese mismo día a la capital del Inglaterra y del Reino Unido a ser una de las primeras en disfrutar sus nuevas composiciones.

“No todos los días te llaman a decirte: ‘Te vas para Londres, invitada por tu artista favorito’”, dijo la caleña, que comparte con su novio el amor por el trabajo de Arjona.

“Si él se presenta cada seis meses en Colombia, cada seis meses voy a verlo. Amo verlo en vivo”, manifestó la joven.

Pero Laura no fue la única fan que cautivó al artista con su sencillez, también lo hicieron David, médico español que interpreta las canciones de Arjona; Marisa, fan ama de casa de Argentina que nunca había salido del país; y Sandy, mexicana que se fue a trabajar a un aeropuerto porque le dijeron que Arjona cada cierto tiempo pasaba por ahí.

Todos asistieron a los Abbey Road Studios, donde Arjona produjo este proyecto, y donde otros artistas, como Los Beatles, produjeron sus grandes éxitos.

También, se llevaron la sorpresa de poder escuchar ‘Blanco y Negro’ junto al mismísimo Arjona.

El momento en que Laura vio al poeta americano quedó capturado en este capítulo publicado en la cuenta del cantante (minuto 5:17).

Revívalo aquí.

Antes de dar a conocer este video, Ricardo Arjona reveló la fecha en la que se realizará el lanzamiento de 'Hongos', el primer sencillo de su nuevo álbum, y dijo que será el próximo 28 de abril de 2020.

Ricardo Arjona tiene 56 años, ha grabado 16 álbumes en estudio y 3 en vivo, y ha ganado varios premios, entre ellos un Grammy en 2007 y Grammy Latino en 2006.