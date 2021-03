La historia de la exitosa abuelita que se volvió viral en TikTok por el uso del tapabocas

La abuelita Nancy Roqueta celebra un año en TikTok y lo hace de manera particular, cuando también se cumple un año del uso de tapabocas en países como Colombia y Argentina .

Sus contenidos han sido bien recibidos por los usuarios en TikTok, particularmente un video que habla del aniversario suyo como tiktokera y con tapabocas . Sobre eso habló con Noticias Caracol.

Nancy, cuéntanos de este divertido video...

“Digo, ya llevo un año en TikTok y también se cumplía un año de usar tapabocas, entonces empecé a hacer el video con los distintos tapabocas y me quedaba con el último que era el mejor, el que decía TikTok porque fue una de las redes que me llevó a vivir en este tiempo algo positivo”.

¿Cuántos tapabocas tiene Nancy?

“Tengo una docena de tapabocas, pero por lo general uso los mismos. Los lavo, los plancho y después los vuelvo a usar”.

La abuela tiktokera, ¿está en la lista de vacunación contra el COVID-19?

“Sabés que ya me anoté y todavía no me han llamado, así que estoy en la espera de que cuando me llamen. Seguro que voy”.

¿Qué mensaje le da a la gente sobre las vacunas?

“Esta es una oportunidad que tenemos para vivir mejor, de tener mejor calidad de vida, yo estoy deseando vacunarme”.