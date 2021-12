La historia de Moisés Ocampo, el hijo que le salió en ‘Yo Me Llamo’ a Óscar Agudelo

Las sorpresas este 2021 en una nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ no se hicieron esperar, en medio de los irreverentes concursantes apareció Moisés Ocampo, quien manifestó ser hijo del cantante Óscar Agudelo.

En entrevista con el programa La Red del Canal Caracol, Moisés dio detalles sobre la relación del artista y su madre. También habló de malas decisiones que lo llevaron a la cárcel.

“El dueto Ocampo y Oquendo. Resulta que estos hombres eran amigos de Óscar Agudelo y en una de esas invitaron a mi papá de crianza y a mi mamita, la invitaron a un bar que tenía Óscar Agudelo allá fue donde se conocieron mi mamita y Óscar”, aseguró.

Según el cantante, pasaron 13 años para enterarse de que Óscar Agudelo era su padre biológico, como le confesó su mamá, pero inicialmente no estuvo interesado en buscarlo.

“Hace 12 años promedio, me nació una gran inquietud de saber qué pasaría si yo buscara al señor Óscar Agudelo. Cuando decidí ya hacer una búsqueda mucho más intensa resulta que sucedió lo que tenía que suceder”, manifestó.

Moisés terminó envuelto en serios problemas con la justicia.

“En ese entonces llegan unos amigos acá al barrio con carros bonitos, chicas bonitas. Me dejé tentar, me hicieron una propuesta de transportar droga y lo hice. Realmente te digo, de estúpido, porque a mí no me faltaba nada. A la salida de Florencia, Caquetá, me cogieron, me orillaron, me pidieron papeles, revisaron el carro, lo encontraron cargado y ahí fue”, relató.

Debido a esto fue judicializado y condenado, los primeros tres años de cárcel los pasó en Florencia.

Sobre su relación con Óscar Agudelo manifestó:

“Lo asimiló bien, yo digo en cierto modo no digo que me haya aceptado, pero por lo menos ya reconoció el hecho de que tiene un hijo que él no conocía. Es muy difícil aceptar un hijo de 53 años, es realmente complicado y yo lo comprendo, en todo punto de vista lo comprendo a él y a la familia”, puntualizó Moisés.