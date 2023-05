La historia del asesinato de las abuelas de Fito Páez que partió la vida del cantante en dos

Una serie de Netflix que por estos días se ha convertido en todo un éxito relata la historia del cantante argentino Fito Páez, a propósito de los 30 años de su álbum ‘El amor después del amor’. La producción narra parte de su infancia, juventud, inicios en la música y el asesinato de las abuelas del artista.

Fito Páez, de 60 años, es uno de los máximos exponentes del rock argentino junto a figuras del género como Gustavo Cerati, Charly García, Luis Spinetta y Andrés Calamaro, entre otros.

Netflix, en una serie de ocho capítulos, ha narrado la apasionada vida y carrera del icónico músico argentino. Sus amores, amistades, su familia y las pérdidas que sufrió.

Con tan solo ocho meses de nacido, Margarita, la madre de Fito Páez, murió a causa de un cáncer de hígado. Entonces fueron su padre, su abuela y su tía abuela quienes lo criaron.

Solo un año antes de que las abuelas de Fito Páez fueran asesinadas, falleció su padre.

“Don Rodolfo Páez fue un padre noble y amoroso. Espero repetirme en eso con mis hijos. Extraño mucho al viejo. Me mostró las músicas, los libros y las películas. Me compró mi primer piano eléctrico y me llevó a regañadientes a la cancha de Rosario Central. Conservador en sus formas, fue un hombre libre a su manera. Falleció el 23 de diciembre del 85. Desde ese entonces intenté hacerme de padres putativos para seguir adelante. Craso error. Mi padre fue irremplazable”, aseguró el cantante en una publicación en sus redes sociales.

Asesinato de las abuelas de Fito Páez

Un año después de perder a su papá, Fito Páez vivió otra tragedia. Sus abuelas y una empleada fueron brutalmente asesinadas en su casa, en Rosario, en medio de un robo. El artista se encontraba de gira en Río de Janeiro presentando ‘Giros’, su segundo álbum de estudio.

“La abuela de Fito, de 76 años, y su prima Josefa, de 80, tenían heridas profundas en el cuerpo, provocadas por un estilete. La empleada doméstica también había sufrido un disparo en la cabeza”, cuenta el diario El Clarín.

Los cuerpos fueron encontrados por el esposo de Fermina Godoy, la empleada doméstica que también fue víctima de los criminales ese fatídico 7 de noviembre de 1986.

Informes de la época dan cuenta de que la habitación en la que el artista se hospedaba quedó destrozada luego de enterarse de la noticia.

“Mi abuela y mi tía eran las personas que más quise. Para mí eran como dos madres. No puedo creer esta cosa loca que ha ocurrido. No la entiendo”, declaró el artista en la época de los hechos.

¿Quién asesinó a las abuelas de Fito Páez?

A pesar del revuelo que causó el triple homicidio, fue solo hasta un año más tarde que las autoridades darían con el asesino. A una mujer detenida por la Policía en Rosario se le encontraron joyas que habían pertenecido a la abuela de Fito Páez y terminó revelando la identidad del homicida.

“Paola señaló a su amante, Walter De Giusti, de 24 años. El joven fue detenido junto a su hermano Carlos, de 19. Y confesó los crímenes”, detalla El Clarín.

De acuerdo con el diario argentino, “De Giusti no solo había asesinado a las tres mujeres en el caserón de la calle Balcarce, sino que, un mes antes, había matado a otras dos mujeres”.

Lo inaudito es que semanas después de los homicidios, este hombre ingresó a la Policía, en diciembre de 1986.

Inicialmente, De Giusti fue condenado a reclusión perpetua, pero luego se le redujo la pena a 24 años y siete meses de prisión.

“En 1998, con informes médicos que confirmaban que había contraído VIH en la cárcel y hablaban de ceguera, le concedieron la prisión domiciliaria. En junio de ese año la prensa descubrió que la violaba constantemente y volvió a la cárcel. Allí murió unos días después”, detalla la prensa argentina.

Sin duda, muchos fans se han emocionado hasta el llanto con la historia y su conmovedora representación en la serie.

El artista transformó su pena y dolor en arte y se consagró como uno de los músicos más importantes de Latinoamérica.

En el marco de su gira ‘El amor 30 años después del amor’, Fito Páez se presentará en Colombia la próxima semana, específicamente en Medellín y Bogotá.