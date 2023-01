La historia detrás de concierto gratuito que Karol G dará en Medellín este sábado

Ofrecerá un espectáculo de talla mundial, en el que estará con artistas de la comuna 13, en agradecimiento a la ciudad que la vio crecer como cantante.

“Estoy super emocionada”, manifestó Karol G durante una rueda de prensa en compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, donde brindó todos los detalles del concierto gratuito que dará este sábado 7 de septiembre en el sector del Obelisco (avenida Centenario).

Sobre cómo nació esta iniciativa, la cantante paisa expresó que quiere brindarles a sus seguidores, especialmente a quienes primero la vieron nacer como artista, un espectáculo sin precedentes.

“Me acuerdo que cuando yo hacía eventos con las emisoras, una vez fuimos a Buenos Aires, fuimos a París (barrios de Medellín y Bello), esos lugares que de pronto la gente no tenía la oportunidad de comprar una boleta, pero que eran enloquecidos por verme”, manifestó la artista.

Según la cantante, de ahí nació la motivación de buscar más como artista: “si yo puedo conquistar el público de mi casa, pueden pasar grandes cosas”, agregó.

En ese trayecto, han transcurrido años en los que se ha posicionado como una de las exponentes más representativas del género urbano, que próximamente saldrá nuevamente de gira con su Ocean Tour, pero ella quería empezar en su casa, Medellín.

“Yo estaba en mi gira en Europa y estaba pensando que precisamente el 1 de octubre empezaba la gira de Ocean Tour, que es mi álbum, en México. Y que me daba mucha tristeza empezar en un país que, si bien me dio la oportunidad y me abrió las puertas, no es el país que me vio crecer, que vio mis inicios”, aseguró.

Así fue cómo surgió la iniciativa de traer su espectáculo a la ciudad y gratis, “obviamente al pensar en algo tan masivo, de una pensé en la alcaldía”.

El evento que tendrá lugar en la avenida Centenario, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, contará también con talento local como el grupo artístico de la comuna 13 'Black and White' y jóvenes del programa 'Parceros' de la alcaldía.

“Quiero darle a Medellín el show como lo hacemos internacionalmente, el mismo montaje, con las mismas pantallas, las mismas luces, con todo mi equipo. No porque vamos a hacer un show que va a ser de entrada libre, el público va a ver la mitad de lo que somos”, apuntó la colombiana.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez destacó la importancia de este evento para la ciudad y anunció que los menores de edad podrán asistir en compañía de un adulto responsable.

El ingreso al concierto se realizará a partir de la 1:00 p.m., sin boleta.