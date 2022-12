La instagramer caleña que sueña con ser actriz y conquista a miles con su gracia

Foto: cortesía La Segura

Con un particular y espontáneo estilo, una caleña de solo 24 años, conocida en Instagram como La Segura, ha venido divirtiendo a sus más de 243 mil seguidores que ha conseguido desde que hizo su primera publicación en abril de 2016.

Como a muchos instagramers les ha sucedido, La Segura nunca imaginó que su manera de ser y acento fueran a conquistar también en la plataforma de Facebook.

“Todo inició sin querer, tengo un acento peculiar, me lo relacionan con acento ‘niche’ y es porque hace muchos años tengo un círculo de amigos que en su mayoría son de Buenaventura, pero, pues, hace mucho viven en Cali. Soy caleña pero con un acento mezclado. Siempre que salíamos en grupo, todos se reían por mis ocurrencias, hasta que, un día, una amiga me dijo que por qué no hacía videos y, pues, a mí nunca se me había pasado por la cabeza hacer ese tipo de cosas, pero me insistía en que tenía talento para eso, lo pensé por un mes, hasta que me decidí”, afirmó La Segura.

Si cuando yo me case pasa esto, OIGA aquí se rompió una taza y cada quien para su casa #lasegura #oiga #mefuiiiiiiiiiiiiii. ETIQUETA______________________________________________________GRACIAS A LA SÚPER PRODUCCIÓN DE @dynamicamcolombia @bodassinexkemaz por el montaje de la bodaY @casa_victoriascali POR VESTIRNOS ETIQUETA @jairopalominolope Un vídeo publicado por LA SEGURA (@la_segura) el 29 de Nov de 2016 a la(s) 5:04 PST

La Segura explicó que las ideas para realizar sus peculiares videos salen de ella, no todas las historias le han sucedido, pues muchas las saca de otros, hasta las películas la pueden llegar a inspirar.

“Las historias van llegando, en un inicio yo no sabía nada, pero uno va adquiriendo experiencia. Los instagramers no solo contamos historias que nos suceden a nosotros, también sacamos ideas de todo el mundo, yo lo hago hasta de películas. Las ideas de mis historias las construyo solo yo, obviamente basada en cosas que oigo pero yo soy quien hago los diálogos, todo. La creatividad es mía”, expresó.

OIGA!!! A todos En algún cumpleaños de uno o MÁS QUE TODO EN LA ÉPOCA DE NAVIDAD, nos han salido con raras con los regalos y que le toca a uno??? EL PROPIO DISIMULE ETIQUETA 3 PERSONAS A quien más le ha pasado? #oiga #lasegura #regaloshuesos Un vídeo publicado por LA SEGURA (@la_segura) el 14 de Dic de 2016 a la(s) 5:07 PST

Luego de terminar su bachillerato, realizó cuatro semestres de Mercadeo y Publicidad, carrera que suspendió por "un suceso importante" que le ocurrió tres años atrás y sobre el cual prefiere no hablar. Ahora, estudia inglés pero tiene la idea de incursionar en la actuación luego de un stand up comedy que realizó en diciembre.

“A mí me fascinaría estudiar actuación, cuando era niña le decía a mi mamá que quería ser actriz pero siempre se tomó como un sueño. También me quiero preparar más para continuar haciendo stand up comedies, porque el que hice en Cali, celebrando (anticipadamente) mi primer cumpleaños (como instagramer) el 23 de diciembre de 2016, me fue muy bien y lo hice con mis propios conocimientos, asistieron unas 300 personas, pensé que no iba a llegar casi nadie, pero la respuesta fue más de lo que esperé”, contó la joven.

Cali, la ciudad que la vio nacer y crecer, ha sido una de sus fuentes de inspiración y constantemente intenta mostrar con orgullo que es 100 % oriunda de la Sucursal del Cielo.

“En todos mis videos coloco Cali es Cali, la nombro, porque me interesa que las personas sepan que soy de acá. En las historias, muestro la cultura de Cali, con mi acento y frases, Cali me aporta mucho, su sabrosura, su colorido y comida”, sostuvo la caleña.

NO ES QUE NO SEPAMOS HABLAR INGLÉS, ES QUE ME DIO FUE PESAR!! Tapados.com ️@marilynoquendomusic #lasegura #oiga #spanglish #estonoespauno ETIQUETA 3 AMIG@S Un vídeo publicado por LA SEGURA (@la_segura) el 5 de Dic de 2016 a la(s) 6:57 PST