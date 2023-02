La Jesuu fue víctima de robo en Cali: "El susto más grande de mi vida"

La creadora de contenido Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu , les contó a sus seguidores que fue víctima de robo en Cali. El hecho tuvo lugar en el barrio El Poblado I, oriente de la capital vallecaucana.



“Acabo de pasar el susto más grande de mi vida. Me asaltaron 3 hombres en 3 motos señoriteras en la ciudad de Cali, en el barrio El Poblado I”, dijo La Jesuu. La joven mencionó que la Policía la detuvo en frente de Charco Azul, sector de la ciudad, y le hicieron una revisión a su vehículo.

Lejos de imaginarse lo que iba a acontecer, la influenciadora siguió su camino, pero tomó un atajo, algo que jamás solía hacer, según la joven.

“Justamente en el semáforo, ya para salir a la Simón Bolívar, ahí en El Poblado, se me parcha un chino ahí en la camioneta, y yo creo que me está saludando. A mí me vive pasando eso, a mí la gente me llega, me toca el vidrio, pidiéndome fotos, pero ahí tengo por seguir de confiada”, agregó.

El sujeto empezó a caminar de una forma extraña hacia su vehículo y de un momento le apuntó con un arma de fuego a ella y a la persona que la acompañaba.

“No me vas a hacer nada, por favor. Yo me iba a volver loca”, expresó.

La Jesuu concluyó con lo siguiente: "Pensé lo peor y la verdad es que hay que seguir pensando lo peor, porque si yo vuelvo a mi zona de confort, en mi confianza, pensando en que las buenas intenciones existen en los corazones de todo el mundo, amiga, vuelven y lo roban, vuelven y lo hacen. Entonces no, estoy en un momento donde, en serio, entendí que la confianza es lo único que a uno lo mata, el ser tan confiado".



Yina Calderón preocupa a sus seguidores por procedimiento estético que se realizó en los labios

En otros hechos recientes, la influenciadora, DJ y empresaria Yina Calderón ha generado revuelo en redes sociales luego de que compartió un video mostrando el resultado de un procedimiento estético que se hizo en los labios.

La joven manifestó que “consiguió los labios soñados”, los cuales la hacen ver como una “combinación entre (las muñecas) Barbie y Bratz”, esta última conocida por tener un diseño protuberante en la zona de la boca.

“Yo soy la persona más bipolar de este mundo. Nunca me han gustado tan grandes y más porque, originalmente, la muñeca Barbie no los tiene así, pero pensándolo bien… puedo ser una combinación entre Barbie y Bratz 😆🤫”, escribió Yina Calderón en la descripción de su video.

Para algunos de sus seguidores, a pesar de que Yina Calderón indica que sus labios se ven bien, "el volumen quedó desproporcionado" en relación con la forma de su rostro.