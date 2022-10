La Jesuu responde a burlas de la mamá de Yina Calderón: "Los hijos son el reflejo de los padres"

Yina Calderón es una de las influencers más polémicas de las redes sociales. Recientemente, apareció en un video en el que le muestra a Merly Ome, su mamá, fotos de algunos creadores de contenido colombianos. La progenitora de la empresaria de fajas lanzó varias críticas y burlas a personalidades como La Jesuu, Yeferson Cossio, La Liendra y Andrea Valdiri.



Además de Yeferson Cossio, La Jesuu también respondió a las críticas de la madre de la DJ: "Este video es la respuesta de que el verdadero problema de Yina viene desde su casa y, gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de burlarme de ninguna mujer para sentirme el dote de mujer que soy. Cuando a usted en su casa no le enseñan valores, cuando usted en su casa no tiene un espejo de respeto, sale a hacer cosas como estas".

Añadió: "Yo no voy a decir nada de la señora, porque sea como sea, es mayor que yo y en mi casa sí me enseñaron que a los mayores se les respeta. Si ella, con la cantidad de años que tiene encima, no lo tiene claro, yo no tengo por qué rebajarme al nivel de ella a explicárselo. Tampoco voy a decir nada de ellas dos, porque solitas se han encargado de demostrarle a un país entero de qué están hechas como personas y como familia".

La Jesuu hizo hincapié en la importancia de que los padres enseñen buenos valores a sus hijos. "Manita, eso influye mucho en un futuro, en lo personal, profesional, laboral, familiar", expresó.

"Hay un dicho que dice que los hijos son el reflejo de los padres y aunque mucha gente no está de acuerdo con eso, yo, Valentina, me siento muy feliz y orgullosa de que, hasta el momento, he tenido que andar con la frente en alto, porque cada vez que la he expuesto públicamente ha sido para compartirles a ustedes los logros", concluyó.



Uno de los detalles que más llamó la atención de varios internautas es que La Jesuu apareció en dicho video peinando una peluca. Hay quienes preguntan si se trata de una indirecta para Yina Calderón, lo cierto es que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

"Esa es una verdadera mujer con valores y principios y no se rebaja al nivel de otra que no está a su altura ❤️" y La yina le gusta generar controversia para hacerse escuchar porque no tiene nada positivo que dejar a la sociedad. Eres una hermosa persona, eres una reina con corona", fueron algunos comentarios.