‘La leyenda de Tarzán’, en su segundo tráiler, revela una trama de amor familiar

Los eventos más tradicionales de esta historia seguirán su rumbo: Tarzán queda al cuidado de una tribu de monos después de la muerte de sus padres.

Este hombre crecerá en la selva africana por algunos años y luego de trasladarse a Londres se convertirá en Lord Greystoke. Allí vivirá una vida civilizada junto a su esposa, Jane Porter, papel que protagonizará Margot Robbie.

En medio de un engaño, perpetrado por un corrupto capitán, tendrá que volver a su naturaleza salvaje en el Congo.

La película es dirigida por David Yates, el mismo realizador de cuatro producciones de Harry Potter y de la venidera ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ (Fantastic Beasts and Where to Find Them).