La Liendra aclara qué pasó con Komanche en los Premios Esland: “Él mintió en algo”

Hace unos días el influenciador Mauricio Gómez, La Liendra, asistió a la gala de los Premios Esland para creadores de contenido de streaming. El colombiano compartió fotos con Ibai Llanos, Germán Media, entre otros personajes.

Sin embargo, se desató una polémica en redes sociales por las declaraciones del streamer salvadoreño Komanche, quien dejó muy mal parado al colombiano.

“Terminó la gala y yo no sé quién era, tenía acento colombiano, y me dice ‘hola, ¿qué tal?’, ni me acuerdo de su nombre, tenía nombre de enfermedad que te da en el pelo o algo así”, dijo Komanche durante una transmisión en Twitch.

Según su versión, La Liendra se presentó de la siguiente manera: “Un gusto conocerte y, mira, a mí no me gusta hablar mucho de números, pero yo tengo siete millones en Instagram, estoy superconocido, estoy superpegado en Instagram la verdad, y también tengo tantos millones en TikTok y estamos incursionando en la carrera de Twitch”.

El colombiano le manifestó que le quería pedir una invitación para los Squid Games, una convocatoria para creadores de contenido.

“Y yo le dije: ‘Fíjate que ya ahorita mandamos formularios'”, respondió Komanche.

De acuerdo con Komanche, La Liendra lo volvió a abordar en el after party del evento para hablar del mismo tema.

“Llega otra vez ‘hola, ¿qué tal?, te presento mi mánager para que hables con ella un poquito del tema de Squid Games’. Yo le dije: ‘Amigo, es que ahorita ya enviamos todo’”, reiteró.

Finalmente, el streamer le explicó a La Liendra que en un trino compartió cómo podían unirse los creadores de contenidos interesados.

¿Qué dijo La Liendra?

Mauricio Gómez se refirió en una transmisión a este episodio, pidió disculpas, pero aseguró que Komanche había mentido en algo.

“Komanche, parcero, se lo digo acá en la cara y en mi stream y con las personas que me están viendo. De verdad, si en algún momento se sintió acosado o irrespetado por mí, le pido disculpas. La verdad, fue entonces sin querer queriendo”.

Según La Liendra, Komanche habría mentido sobre cómo fue su conversación y la actitud del colombiano.

“Mi moderador me escribe y me dice: 'Si ves a Komanche, salúdalo porque él es el que selecciona a las personas para las series de Minecraft' y yo quiero aprender a jugar”, señaló.

Entonces, él observó que el streamer estaba como a tres asientos de él y que no está haciendo nada, “está en el celular”.

“En la forma que me le acerqué fue la misma que me le acerque a Ibai, a Juan Guarnizo y también a Germán, a todos me les presenté igual. Lo dice como de una forma muy prepotente y yo nunca había estado tan humilde como en ese momento”, manifestó.

Según La Liendra, la conversación fue de 3 o 4 minutos donde lo que hizo fue básicamente ponerse a disposición si en alguna oportunidad requerían de un colombiano para su contenido.

“Simplemente, mi moderador me dijo que con él podía hablar para lo de las series y yo vi eso como una oportunidad para crecer, pero yo no fui nada agrandado”, indicó.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, unos mostraron su respaldo a La Liendra, mientras que otros apoyaron la versión de Komanche.