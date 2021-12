La Liendra acusa a influencers de aprovecharse de Yanfry: “También necesita ayuda”

En medio de la popularidad de Yanfry, el niño chocoano que ha conquistado el corazón de Colombia, La Liendra lanzó una dura crítica a los influencers que, según él, se aprovechan del niño.

“Me parece muy bien que esté saliendo adelante, me preocupa que es demasiado joven y demasiado niño y no sé cómo esté tomando esto de la fama, la familia, pero si me está dando mucha rabia como tanta gente se está aprovechando de él y lo está llamándolo haciéndolo viajar, sacándolo en sus videos, o aprovechándose de su reconocimiento, y por ahí me han dicho que no le dan nada, entonces me parece muy injusto que se estén aprovechando de la fama de él y no le estén colaborando”, dijo el influencer.

La Liendra incluso aseguró que según sus averiguaciones “más del 90 por ciento de influencers que han estado con él simplemente lo utilizan y lo mandan para su casa y no le dan nadita”.

Señaló que eso le parece un descaro. Incluso, reveló que le han propuesto verse con el niño, pero él no ha aceptado y no quiere mostrarlo en sus redes, aunque internamente sí pretende buscarlo para ver en qué le puede colaborar.

“La familia de Yanfry que no le salga a cualquiera y que por lo menos se beneficie un poco de lo que está dando el niño porque solo se están beneficiando de él y Yanfry también necesita ayuda”, agregó La Liendra.